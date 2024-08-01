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Ученые выяснили, почему мужчины и жещины по-разному ощущают прикосновения

JOP: более мягкая кожа женщин усиливает тактильную чувствительность

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Depositphotos

Американские ученые из Университета штата Вирджиния выяснили причину более острого чувства осязания женщин по сравнению с мужчинами. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Physiology (JOP).

Команда использовала новые методы трехмерной визуализации и биомеханические наблюдения за деформацией кожи при нажатии, статистический анализ и машинное обучение, а также практические эксперименты с участием 40 добровольцев.

Как показали результаты исследования, причина повышенной тактильной чувствительности у женщин связана с мягкостью их кожных покровов. Более мягкая кожа обеспечивает высокую скорость изменения поверхностного контакта с объектами. В свою очередь это дает возможность различать небольшие изменения в жесткости предметов.

По словам ученых, острое осязание женщин связано с характеристиками поверхностного контакта, которые контролируют активацию нервных волокон в коже.

Открытие может быть полезным в разработке мягких сенсорных материалов для носимых технологий, протезов с функцией осязания или интерфейсов для хирургических роботов, отметили исследователи.

Ранее ученые нашли скрытый механизм осязания у человека.

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