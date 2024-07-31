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Ученые: кровь морских слонов поможет побороть болезни легких

Am J Physiol: морские слоны адаптировались к дефициту кислорода лучше дайверов

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Shutterstock

Адаптация морских слонов к жизни под водой поможет разработать лекарства для борьбы с неизлечимой болезнью легких. Это показало исследование, опубликованное в журнале American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology (Am J Physiol).

Ученые проанализировали образцы крови трех морских слонов и 14 опытных дайверов. Некоторые дайверы после долгих и опасных тренировок могут научиться задерживать дыхание до десяти минут. Северные морские слоны практически живут под водой, поднимаясь для вздоха раз в 90 минут.

Анализ показал, что из-за адаптации к жизни под водой у морских слонов выше уровень карбоксигемоглобина — гемоглобина, связанного с угарным газом. У людей аналогичные уровни привели бы к симптомам отравления угарным газом: тошноте и головокружению. Также у морских слонов была стабильнее кислотность крови в условиях того же недостатка кислорода, в котором находились дайверы-добровольцы.

В будущем это открытие может лечь в основу лечения болезней легких, например, их отека или хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

«На этом этапе неясно, может ли работа улучшить понимание болезней. Но исследование механизмов, с помощью которых кто-то может приспособиться к отсутствию кислорода, является важной научной целью», — отметили авторы.

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