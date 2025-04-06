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В Раду поступили жалобы о поборах и вымогательстве в ВСУ

Нардеп Скороход: в Раду поступили жалобы из 16 воинских частей ВСУ о поборах
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Gleb Garanich/Reuters

В Верховную раду поступили жалобы солдат из 16 воинских частей Вооруженных сил Украины о вымогательстве и поборах со стороны командиров. Об этом заявила депутат Рады Анна Скороход, сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«У меня сейчас еще 16 военных частей, против которых нужно провести расследование, которые собирают деньги с военных за отпуска, за возможность полечиться, которые просто собирают деньги», — сказала она.

По словам нардепа, командиры в воинских частях ВСУ «издеваются над военными, бьют их, если они не платят эти деньги».

В ноябре прошлого года Скороход сообщила, что украинские военнослужащие массово жалуются на вымогательство и коррупцию, процветающие в ВСУ. В частности, вымогают деньги «за отпуск, за то, чтобы не идти на передовую, чтобы пойти на ВЛК, чтобы отпустили на несколько дней отдохнуть», поделилась она.

Кроме того, Скороход заявила, что с военнослужащих собирали деньги, чтобы выровнять уровень заработных плат с командованием. По словам парламентария, в разных регионах вымогают разные суммы — от $10 тысяч и выше, в зависимости от «услуги».

Ранее солдаты ВСУ призвали украинцев «идти на Киев» из-за коррупции.

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