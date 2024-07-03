Ученые объявили о прорыве в производстве микропроцессоров

Южнокорейские ученые из Пхоханского университета науки и технологий разработали способ выращивания металлических полупроводников, или транзисторов, размерами менее одного нанометра. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Nanotechnology (NatNano).

В обычных процессах изготовления полупроводников их невозможно сделать меньше нескольких нанометров из-за ограничений разрешения литографии.

Для решения этой технической проблемы команда использовала так называемую двойную зеркальную границу двумерного дисульфида молибдена — одномерную металлическую структуру толщиной в 0,4 нанометра, возникающую между кристаллами материала. Зеркальную границу получили с помощью процесса эпитаксиального наращивания соединения.

«Одномерная металлическая фаза, полученная путем эпитаксиального роста, — это новый материальный процесс, который может быть применен для создания сверхминиатюрных транзисторов. Ожидается, что в будущем она станет ключевой технологией для разработки различных маломощных высокопроизводительных электронных устройств», — отметил руководитель исследования, Чо Мунхо.

Ранее ученые создали золотую фольгу толщиной в один атом.