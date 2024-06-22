Врач перечислил привычки, помогающие защититься от рака простаты

По словам британского хирурга-уролога Деклана Кэхилла, работающего в больнице Лондон Бридж, снизить риск развития рака простаты может выработка пяти привычек. В их число входит снижение количества потребляемой жирной пищи и мяса, регулярные тренировки, поддержание стройности, ограничение алкоголя и включение в рацион растительной пищи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Врач уточнил, что для предотвращения рака простат важно заниматься как силовыми тренировками, как и кардио (занятия, целью которых является укрепление сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что поддержание общей мышечной массы на высоком уровне снижает вероятность развития многих видов рака путем усиления активности иммунных клеток. Также физическая активность снижает уровень воспаления в организме. Именно воспаление способствует ускоренному делению раковых клеток.

Отказ от употребления чрезмерного количества жирной пищи и мяса также помогает снизить риск развития онкологических заболеваний. Некоторые исследования показали, что у любителей жирной пищи (бургеров, пиццы) рак простаты развивается чаще, чем у веганов. По этой причине доктор Кэхилл рекомендует увеличить долю растительных продуктов в рационе. По мнению доктора, наиболее полезны для мужчин листовая зелень, ягоды, богатые антиоксидантами, вареные помидоры, мак, цветная капуста, брокколи, клубника, ежевика, голубика и малина.

Не стоит забывать и о белках, отдавая предпочтение жирной рыбе, такой как лосось, сардины, сельдь, форель и макрель.

Уролог объяснил, что соблюдение таких диетических рекомендаций может помочь мужчинам поддерживать стройность. По словам врача, существуют убедительные доказательства того, что избыточный вес или ожирение увеличивают риск развития рака простаты и его метастазирования. Так происходит потому, что избыток жира в организме повышает уровни гормонов роста, веществ, которые помогают формироваться костям, хрящам, большинству мягких тканей и внутренних органов. Избыток таких гормонов приводит к интенсивному делению всех клеток, в том числе раковых.

Доктор добавил, что употребление любого вида пива, вина или крепких спиртных напитков увеличивает риск развития рака полости рта, верхней части горла, гортани, пищевода, молочной железы, печени, и кишечника. Также существует теория, что потребление алкоголя выступает фактором риска рака простаты. По мнению Кэхилла, защитить свое здоровье можно, ограничив потребление спиртных напитков до 14 единиц в неделю. Одна единица равна 10 граммам чистого этанола. Такое количество содержится примерно в 250 миллилитрах пива.

Ранее врач назвала продукт, защищающий от атеросклероза и рака простаты.