Муравьиные носы помогут понять психику людей

Белок Orco необходим для работы обонятельных нервных клеток у муравьев, которые играют важную роль в их социальной жизни. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science Advances (Sci Adv).

Эксперименты показали, что отсутствие гена, отвечающего за выработку белка Orco, у муравьев Harpegnathos saltator резко уменьшает количество обонятельных нервных клеток. Это ухудшило их социальные взаимодействия и сотрудничество. Центральную роль в общении муравьев играют феромоны: они служат обмену сигналами между сотнями, тысячами, а иногда и миллионами особей.

«Мы обнаружили, что усики — «нос» муравьев — содержали очень мало клеток. Они были почти пусты, что позволяет предположить, что у муравьев-мутантов отсутствовали клетки, отвечающие за обоняние», — объяснили ученые.

Результаты дают представление о клеточных и молекулярных основах социализации животных. Они могут оказаться полезны и для людей: нарушения работы обонятельных нервных клеток связаны с развитием шизофрении и аутизма.

Исследователи также обнаружили некоторые связанные с обонянием молекулы вне органов чувств, например, в глии — вспомогательных защитных клетках нервной ткани.

«Включение генов рецепторов запахов в клетках, которые не чувствительны к запахам, может казаться совершенно бесполезным для организма. Но эволюция имеет тенденцию использовать такие ошибки, чтобы придать существующим генам новую функцию. Поэтому, возможно, что у обонятельных рецепторов вне органов чувств есть какая-то захватывающая новая роль», — рассказали авторы.

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