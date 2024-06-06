В России создали отечественные технологии для «сборки» вирусов и бактерий

Ученые Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора научились создавать бактерии и вирусы из неживых компонентов с помощью метода обратной генетики. Об этом рассказал заведующий лабораторией векторных систем на основе вирусных геномов «Вектора» Ильназ Иматдинов во время панельной дискуссии «Справится ли поколение Y c болезнью Х» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Метод обратной генетики представляет собой своеобразный «биоконструктор», позволяющий создавать микроорганизмы из неживых компонентов в лабораторных условиях.

«Созданные бактерии и вирусы затем можно с использованием специальных культур клеток, методов и подходов оживить и использовать в качестве вакцины», — рассказал Иматдинов.

Ученый уточнил, что с помощью метода обратной генетики в научном центре «Вектор» могут создать любые бактерии и вирусы. При этом принцип создания будет напоминать сборку конструктора «Лего».

Ранее глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, каким образом будут вводить пациентам российскую вакцину от рака.