Названа ухудшающая работу мозга ошибка, которую легко исправить

Даже легкое обезвоживание у людей среднего возраста и пожилых может привести к проблемам с вниманием. Это показало исследование, опубликованное в American Journal of Human Biology (AJHB).

Ученые в несколько разных дней оценили умственные способности 78 человек в возрасте от 47 до 70 лет. Все участники имели доступ к чистой питьевой воде. Их не подвергали обезвоживанию намеренно (как это делали в предыдущих исследованиях). В дни тестирований испытуемых попросили избегать пищи с высоким содержанием жира, кофеина и физических упражнений.

Для оценки гидратации ученые использовали показатель осмоляльности сыворотки крови. Обезвоживание в разные дни обнаружили у 29-39% испытуемых. Оно не влияло на рабочую память или гибкость ума. Однако обезвоживание приводило к ухудшению концентрации внимания на 14-минутных задачах.

Результаты означают, что людям среднего и пожилого возрастов важно достаточно пить, чтобы лучше работать, читать электронные письма, решать кроссворды и так далее. Ученые отметили, что с возрастом у людей притупляется чувство жажды. Из-за этого среди пожилых часто встречается обезвоживание.

Предыдущие исследования показали, что обезвоживание может быть связано преждевременным старением и развитием хронических заболеваний.

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