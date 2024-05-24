Стало известно, как разные виды древних людей заботились о своих детях

Дети неандертальцев (Homo neanderthalensis) и современных людей (Homo sapiens) сталкивались с аналогичными уровнями стресса, но на разных стадиях развития. Это открытие, опубликованное в журнале Scientific Reports (Sci Rep), отражает разницу в уходе за детьми двух разных видов людей.

Ученые проанализировали зубную эмаль 423 зубов от 74 людей Homo neanderthalensis и 444 зубов от 102 людей Homo sapiens из верхнего палеолита (они жили от 50 000 до 12 000 лет назад). Предыдущие исследования показали, что по изменениям эмали можно оценить факторы стресса в детстве: болезни, инфекции, недоедание и травмы.

Общая вероятность дефектов эмали была одинаковой у неандертальцев и Homo sapiens. Но у современных людей наибольший стресс наблюдался в возрасте от одного до трех лет, то есть до отлучения от груди. Среди неандертальцев дефекты эмали чаще всего появлялись в возрасте от двух до четырех лет, — после окончания грудного вскармливания.

Авторы предполагают, что стресс детей неандертальцев связан с тем, что после отлучения от груди их потребность в энергии росла. При этом повышался риск недоедания. У Homo sapiens вероятность дефицита питания могла быть ниже, так как им предоставляли доступ к пище.

Факт того, что неандертальцы не использовали стратегию воспитания детей Homo sapiens, которая могла повышать шансы на долгосрочное выживание вида.

Ранее ученые сообщили, что недавно открытая планета-двойник Земли может оказаться ее «злым близнецом».