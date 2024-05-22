Самки и самцы мышей по-разному воспринимают чужую боль, выяснили ученые

Ученые из медицинской школы при Чжуншаньском университете (Китай) обнаружили, что мыши-самцы проявляют желание больше заботиться о себе после наблюдения за больными сородичами, в то время как самки предпочитают больше общаться с ними. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.

Серия экспериментов предполагала помещение самок и самцов мыши в отдельные прозрачные камеры для наблюдения. В третью, центральную секцию камеры поместили подопытную мышь и ввели ей препарат, вызывающий боль в животе. При этом все три мыши могли перемещаться в рамках своей секции и взаимодействовать друг с другом.

Первоначально и самцы, и самки мышей демонстрировали схожее исследовательское поведение. Однако ближе к концу эксперимента ученые смогли обнаружить различия. Мыши-самцы проявляли больше заботы о себе после наблюдения за больным сородичем, в то время как самки демонстрировали ему социальное предпочтение — проводили больше времени рядом с «пострадавшим» грызуном и обнюхивали его.

Ученые объяснили, что самцы и самки мышей действовали по-разному в соответствии с восприятием особых обонятельных сигналов после переживания дистресса сородичем. В частности, сигнальный путь социального предпочтения под названием PiC → PrL активировался у самок, а путь «самосохранения» PiC → MeA — у самцов.

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