Ученые разработали новый способ восстановления костей

Исследователи из Бирмингемского университета обнаружили, что PEPITEM, природный пептид (небольшой белок), можно использовать для лечения остеопороза и других заболеваний, сопровождающихся потерей костной массы. Результатами работы ученые поделились в журнале Cell Reports Medicine.

PEPITEM (пептидный ингибитор трансэндотелиальной миграции) был впервые идентифицирован в 2015 году учеными Бирмингемского университета. Он вырабатывается и обнаруживается в низких концентрациях в организме каждого человека.

В ходе нового исследования стало ясно, что увеличение его концентрации стимулирует повышение минеральной плотности молодых костных структур, которые не находятся в предостеопоротическом состоянии. Также PEPITEM способен воздействовать на естественный процесс восстановления костей, который нарушается в связи с пожилым возрастом или воспалительными заболеваниями.

Эксперименты на пожилых мышах показали, что введение дополнительного PEPITEM ограничивает потерю костной массы и повышает ее плотность. Это особенно важно при остеопорозе — метаболическом заболевании костей, характеризующемся снижением их плотности в результате уменьшения количества костного вещества. Также было установлено, что пептид может предотвращать эрозии хрящевой и костной ткани при артрите у животных.

Эти результаты были подтверждены дополнительными исследованиями с использованием костной ткани людей, взятой у пожилых добровольцев во время операции на суставах. Костные клетки возрастных людей положительно реагировали на PEPITEM, о чем свидетельствовало ускорение созревания остеобластов (стволовых клеток кости) и усиление их способности продуцировать и минерализовать костные ткани.

Ранее были названы анализы, которые могут предсказать риск остеопороза.