Страховщики хотят заставить россиян ремонтировать автомобили запчастями с автопомоек

Страховщики до конца года подготовят предложения по использованию подержанных автозапчастей для ремонта по ОСАГО поврежденных в ДТП автомобилей. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева.

«В конце этого года готовим предложения, можно ли использовать запасные части, бывшие в использовании. Мы проводим исследование по возможному использованию б/у запасных частей, подготовку к предложению регламента и нормативным документам, которые необходимы для возможного использования запасных частей при ремонте транспортных средств», — приводит агентство слова Уфимцева.

По словам Уфимцева, исследование по возможному использованию подержанных запчастей в ОСАГО проводится по поручению Центробанка РФ и завершится в июне. Конкретные механизмы по внедрению этой практики планируется предложить в 2024 году.

Ранее стало известно, что сроки доставки автозапчастей в Россию выросли в два раза.