Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Страховщики хотят заставить россиян ремонтировать автомобили запчастями с автопомоек

Страховщики в 2024 году предложат порядок ремонта по ОСАГО подержанными деталями

close
100%
Shutterstock

Страховщики до конца года подготовят предложения по использованию подержанных автозапчастей для ремонта по ОСАГО поврежденных в ДТП автомобилей. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева.

«В конце этого года готовим предложения, можно ли использовать запасные части, бывшие в использовании. Мы проводим исследование по возможному использованию б/у запасных частей, подготовку к предложению регламента и нормативным документам, которые необходимы для возможного использования запасных частей при ремонте транспортных средств», — приводит агентство слова Уфимцева.

По словам Уфимцева, исследование по возможному использованию подержанных запчастей в ОСАГО проводится по поручению Центробанка РФ и завершится в июне. Конкретные механизмы по внедрению этой практики планируется предложить в 2024 году.

Ранее стало известно, что сроки доставки автозапчастей в Россию выросли в два раза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами