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Ученые предостерегли от лечения гайморита чесноком по рецептам из TikTok

OHNS: при гайморите нельзя засовывать в нос чеснок вопреки трендам TikTok

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Depositphotos

Американские ученые из Чикагского университета проанализировали видеоролики на медицинскую тематику, опубликованные в популярной социальной сети TikTok. Оказалось, что некоторые советы блогеров могут не улучшить, а ухудшить проблемы со здоровьем. Исследование опубликовано в журнале Otolaryngology-Head and Neck Surgery (OHNS).

Специалисты провели комплексный поиск в TikTok по хештегам, связанным с гайморитом и синуситом — распространенными видами респираторных инфекций, вызывающих насморк.

Исследователи обнаружили популярный тренд, в соответствии с которым блогеры советовали вставлять в нос очищенные зубчики чеснока, чтобы облегчить заложенность носа.

Ученые назвали такую практику контрпродуктивной — чеснок раздражает слизистую оболочку носа, что вызывает увеличение выработки слизи, а не облегчение. Кроме того, едкие вещества из чеснока могут повредить ткани носоглотки.

Как показал анализ, почти половина (45,5%) видеороликов на медицинские темы в TikTok содержали неточности или вводящий в заблуждение контент.

Ожидаемо, авторами наиболее правдивых публикаций оказались действующие медработники — их посты в 84,4% случаев содержали проверенные факты о здоровье.

Ранее ученые выяснили, что видеоуроки по уходу за кожей могут быть опасны для подростков.

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