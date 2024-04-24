Стало известно, как будет развиваться лунная программа России

Российская академия наук предложила не заканчивать исследования Луны после 2035 года, а продолжить программу еще на 15 лет. Об этом заявил президент РАН Геннадий Красников, передает РИА Новости.

По словам главы РАН, несмотря на то, что «Луну-25» постигла неудача, работа над исследовательской программой спутника Земли продолжается. Ученые РАН вышли с предложением, чтобы научные изыскания не заканчивалась.

«Сейчас формируется программа до 2035 года, мы говорим, что это очень малый период. Мы подготовили программу до 2050 года», — обратил внимание Красников.

Накануне стало известно, что ученые нашли блуждающий осколок Луны в околоземном пространстве. По мнению китайских исследователей из Университета Цинхуа, открытый в 2016 году астероид Камоалева может быть обломком, выброшенным в космос при столкновении спутника Земли с метеоритом. Выводы астрономы о происхождении астероида Камоалева основаны на изучении 22-километрового кратера Джордано Бруно на обратной стороне Луны.

Ранее космонавты РФ вышли в открытый космос отключить неисправный радиатор.