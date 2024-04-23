Экономисты предложили создать в России орган управления наукой

Экономисты предложили план достижения научно-технологического прорыва и суверенитета России. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад группы экономистов рабочей группы по технологическому развитию при правительственной комиссии по модернизации экономики в докладе «Экономика научно-технологического прорыва и суверенитета».

В работе отмечается, что расходы на научные исследования в России не превышают 1% ВВП, а число ученых сокращается. Для достижения технологического суверенитета России экономисты предлагают создать надведомственный орган управления наукой, увеличить финансирование исследований и разработок до 3% ВВП, а также решить проблему «утечки мозгов».

Авторы обращают внимание, что последние 20 лет рост технологического уровня в промышленности в значительной степени определялся высокотехнологичным импортом. В сочетании со стагнацией внутренних затрат на исследования и разработки, а также уменьшением численности ученых это привело к «нарастающей угрозе отставания национального научно-технологического комплекса».

По мнению исследователей, сейчас обеспечить технологический суверенитет только путем роста объемов производства, импортозамещения и локализации зарубежного высокотехнологичного импорта нельзя. В докладе отмечается, что сейчас обеспечение новых прорывных открытий во многом приносится в жертву задаче масштабирования существующих решений, но стать лидером в ключевых сферах знаний и технологий без открытий и прорывов невозможно в долгосрочной перспективе.

Научным редактором доклада выступил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. В его создании также принимали участие ученые из Института ВЭБ, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) и Курчатовского института.

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