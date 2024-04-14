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Названы шесть методов усиления эрекции

Metro: названы шесть методов усиления эрекции

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Специалист по мужскому здоровью Джефф Фостер назвал шесть методов улучшения эрекции после 40 лет, об этом сообщает новостной портал Metro.uk.

Первым шагом является регулярное занятие физическими упражнениями, особенно для тазового дна. Они могут помочь предотвратить эректильную дисфункцию, поскольку укрепляют мышцы, необходимые для возбуждения.

Второй шаг – соблюдение принципов правильного питания. Исследования показали, что мужчины в возрасте от 18 до 40 лет, употреблявшие в пищу флавоны (пищевые соединения, содержащиеся во фруктах, овощах, чае и кофе), оказывали положительное влияние на улучшение эрекции.

Третий способ – снижение уровня стресса. Стресс и беспокойство могут привести к слабой эрекции, но чтобы снизить их воздействие, можно обратиться к медитациям или прогулкам. Четвертый метод – улучшение качества сна. Ранее было обнаружено, что у лиц с плохим качеством сна распространенность проблем сексуального характера была на 59,9% выше.

Последние два метода заключаются в отказе от курения и уменьшении употребляемого алкоголя.

Ранее был обнаружен предшественник развития рака.

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