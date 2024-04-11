Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зависимость от телефонов может обострить психоз, подтвердили ученые

JAMA: детская зависимость от телефонов повышает риск психоза в молодом возрасте

close
100%
Shutterstock

Ученые из Макгиллского университа в Канаде выяснили, что дети, зависимые от смартфонов, планшетов и видеоигр, с большей вероятностью будут страдать психотическим расстройством после 23 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

В ходе исследования ученые оценили состояние психического здоровья 2120 молодых канадцев 1997 и 1998 годов рождения. Исследователи также попросили участников рассказать, в каком возрасте они начали пользоваться гаджетам и сколько времени обычно проводили за видеоиграми, общением в интернете, просмотром видео и другими занятиями.

Выяснилось, что чрезмерное увлечение видеоиграми и гаджетами в целом в детстве и подростковом возрасте коррелировало с паранойей, бредом, галлюцинациями и появлением «навязчивых идей» по достижении испытуемыми 23 лет. Такие патологии выступают симптомами психоза — расстройства, для которого характерно искаженное восприятие реальности и дезорганизационное поведение. При этом наиболее губительное влияние на психику оказывали серфинг в интернете и социальные сети.

Ученые подчеркнули, что гаджеты могут «проявить» симптомы психоза, однако настоящей причиной развития этого расстройства могут быть другие, более глубокие личностные переживания.

Ранее ученые назвали тревожные симптомы, усиливающие тяжесть депрессии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами