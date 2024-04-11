Названа причина полумиллиона летальных исходов из-за инсульта

Изменение климата может быть связано с растущим числом инсультов в мире. Это показало исследование, опубликованное в журнале Neurology.

Ученые проанализировали собранные за 30 лет медицинские данные людей из более чем 200 стран и территорий. В 2019 году зафиксирована 521 тысяча летальных исходов от инсульта, связанного с температурой воздуха. Большинство из них было связано с температурами ниже нормы (низкие температуры сопровождают изменение климата). Жара способствует большему свертыванию крови, а холод — сужению сосудов. Оба фактора повышают риск инсульта.

Также зарегистрировано 9,4 млн случаев инвалидности из-за инсульта, связанного с неоптимальными температурами. Из регионов сильнее всего пострадала Центральная Азия, а из стран — Северная Македония.

Авторы учли погоду, но не другие факторы риска инсульта, например, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина. Исследование не доказывает, что изменение климата вызывает инсульт, но показывает ассоциацию и подчеркивает необходимость дополнительного изучения.

«Будущие исследования должны быть направлены на снижение угрозы путем поиска эффективной политики здравоохранения, которая учла бы потенциальные причины изменения климата, включая сжигание ископаемого топлива, вырубку лесов и промышленное загрязнение», — заключили авторы.

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