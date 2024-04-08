Стало известно, кому нужно проверяться на рак простаты каждые пять лет

Простого анализа крови каждые пять лет достаточно для проверки на рак простаты мужчин с низким риском. Это показало исследование, представленное на Конгрессе Европейской ассоциации урологии (EAU).

Ученые проанализировали данные более 12 тысяч мужчин в возрасте 45 лет. Их разделили на три группы на основе их изначального уровня простатспецифического антигена (ПСА): менее 1,5 нг/мл (низкий риск, переоценка каждые пять лет), 1,5–3 нг/мл (промежуточный риск, переоценка каждые два года) и более 3 нг/мл (высокий риск, требуется МРТ и биопсия).

Спустя пять лет у 146 (1,2%) мужчин из группы низкого риска уровень ПСА был выше 3 нг/мл. За период наблюдения только у 16 из них был подтвержден рак. Ученые считают, что стратегия проверки мужчины на рак простаты должна отличаться в зависимости от уровня ПСА при первом измерении. Для пациентов с минимальным риском приемлема проверка раз в пять лет.

Авторы отметили, что руководства по скринингу рака простаты противоречивы и требуются дополнительные исследования.

Ранее ученые выяснили, что от массового тестирования на рак простаты может быть больше вреда, чем пользы.