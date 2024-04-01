Обнаружена связь между туберкулезом и высоким риском развития рака

Ученые из медицинского колледжа при университете Ханьян в Южной Корее обнаружили, что туберкулез выступает весомым фактором риска развития многих видов рака. Результаты представлены на сайте Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ESCMID).

В исследовании приняли участие 72542 пациентов с туберкулезом и такое же количество здоровых добровольцев. Ученые собрали данные об особенностях физического здоровья испытуемых, их образе жизни, уровне дохода, месте жительства и возрасте. Затем исследователи приступили к наблюдению за участниками, которое в среднем длилось 67 месяцев (четкие временные рамки наблюдения не были установлены вследствие непредвиденных обстоятельств, таких как переезды и летальные исходы).

По истечении времени наблюдения ученые выяснили, что, по сравнению с населением в целом, частота развития рака у больных туберкулезом была значительно выше (на 80% для всех видов). В частности, туберкулез коррелировал с повышением риска развития рака легких в 3,6 раза, рака крови — 2,4 раза, матки, эндометрия, яичников — 2,2 раза. Также при туберкулезе вероятность появления колоректального рака была повышена на 57%, рака щитовидной железы — на 56%, пищевода и желудка — на 55%.

Ранее ученые нашли способ предсказать рак за 20 лет до его появления.