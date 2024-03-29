Найдена связь между детским ожирением и рассеянным склерозом

Ученые из Каролинского института в Швеции обнаружили, что ожирение в детском и подростковом возрасте коррелирует с более чем двукратным риском развития рассеянного склероза позднее. Результаты исследования представлены на сайте Европейской ассоциации исследования ожирения (EASO).

В ходе исследования ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 21661 испытуемого с ожирением в возрасте 2-19 лет и 102230 добровольцев с нормальным весом. За участниками наблюдали с момента постановки диагноза (ожирение) в период между 1995 и 2020 годами до середины 2023 года. Отмечается, что люди с ранним рассеянным склерозом были отстранены от участия.

По окончании периода наблюдения и проведения заключительных обследований ученые подсчитали, что ожирение в детстве коррелировало с последующим повышением риска развития рассеянного склероза в 2,3 раза. Отмечается, что такие результаты были получены после учета наследственной предрасположенности испытуемых к склерозу (которая чаще встречалась у людей с большим лишним весом).

Исследователи предположили, что ожирение выступает фактором запуска воспалительных процессов в организме. Длительное, низкоинтенсивное воспаление, в свою очередь, может быть причиной аутоиммунных реакций. Они характеризуются атакой иммунной системой здоровых клеток, тканей и органов. При рассеянном склерозе разрушению иммунными клетками подвергаются оболочки нервных клеток головного и спинного мозга.

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