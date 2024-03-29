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Ученые выяснили, что лекарства от паразитов угрожают жизни 1% домашних кошек

JVPT: кошки с мутацией MDR1 уязвимы к препарату эприномектину

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Unsplash

Американские ветеринары из Университета штата Вашингтон установили, что 1% всех домашних кошек подвергается риску серьезных осложнений при контакте с эприномектином — активным ингридиентом популярных средств от паразитов. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics (JVPT).

По словам ученых, риск связан с генетической мутацией MDR1, встречающейся у одного животного из 100. Из-за нее у питомцев отсутствует защитный механизм, предотвращающий попадание эприномектина в мозг. Это может привести к неврологическим поражениям и даже летальному исходу.

У кошек, имеющих побочные реакции на эприномектин, могут проявляться многие симптомы, включая потерю координации, повышенное слюноотделение, тремор, частичный паралич, расширение зрачков, кому и судороги. Кроме того, некоторые любимцы не могли полностью втянуть язык в течение нескольких дней или недель после применения эприномектина.

Ветеринары отметили, что генетическое тестирование — единственный надежный способ узнать, есть ли у кошки мутация MDR1.

Ранее генетики установили причину ожирения у одной из самых популярных пород собак.

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