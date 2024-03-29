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Ученые связали деменцию с изменением кислотности мозга

eLife: дефицит энергии в клетках ведет к нарушению кислотности мозга и деменции

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При шизофрении, аутизме и болезни Альцгеймера происходит изменение кислотности мозга. Открытие может лечь в основу нового подхода к лечению деменции и психических расстройств. Исследование опубликовано в журнале eLife.

Ученые оценили кислотность (рН) и содержание лактата в мозге крыс, мышей и цыплят с моделями различных заболеваний: деменции, депрессии, биполярного расстройства, шизофрении, аутизма.

Нарушения переработки молочной кислоты (повышенное содержание лактата) и последующее изменение уровня pH оказались связаны с симптомами заболевания. Значительные изменения кислотности наблюдались в 30% случаев.

Повышенные уровни лактата были преимущественно связаны с нарушением рабочей памяти, подчеркивая их прямое влияние на когнитивную функцию.

Причины обнаруженных отклонений не были изучены. Однако имеющиеся данные указывают на то, что производство лактата увеличивается при дефиците клеточной энергии. Он может быть важной причиной деменции.

В этом первом и крупнейшем систематическом исследовании связи между pH мозга и его работой принял участие 131 ученый из семи стран. Результаты могут заложить основу для новых подходов к диагностике и лечению психоневрологических расстройств.

Ранее ученые выяснили, что 92% людей с легкими нарушениями памяти не знают о своем расстройстве.

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