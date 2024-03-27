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Признаки инфекции у молодой женщины оказались вызваны раком яичников

Metro: 26-летней женщине из Ирландии удалили матку и яичники из-за рака

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Shutterstock

Молодую женщину из Ирландии два года ошибочно лечили от инфекции мочевыводящих путей. Ее симптомы оказались вызваны агрессивным раком яичников. Об этом сообщает газета Metro.

Сара Нелли, 24-летняя преподавательница университета в Ирландии, обратилась к своему терапевту с жалобами на усталость, боли в животе и спине перед месячными. Врачи предположили, что у нее инфекция мочевыводящих путей, однако лечение не избавило ее от симптомов.

Спустя два года девушка попала к новому врачу, и в октябре 2022 года у нее диагностировали агрессивную форму рака яичников.
Опухоль на одном из яичников по размеру была сравнима с головой младенца, а рак уже поразил желудок. Ей пришлось удалить яичники и матку. Из-за этого в 26 лет у девушки началась менопауза.

Обследования не обнаружили признаков рака, то есть Сара находится в ремиссии. Однако риск рецидива составляет 80%, поэтому девушке приходится принимать подавляющие гормоны препараты. Они вызвали боли в костях, усталость, выпадение волос и увеличение веса у девушки.

Ранее врач развеял миф о развитии рака из-за «нервов».

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