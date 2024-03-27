Признаки инфекции у молодой женщины оказались вызваны раком яичников

Молодую женщину из Ирландии два года ошибочно лечили от инфекции мочевыводящих путей. Ее симптомы оказались вызваны агрессивным раком яичников. Об этом сообщает газета Metro.

Сара Нелли, 24-летняя преподавательница университета в Ирландии, обратилась к своему терапевту с жалобами на усталость, боли в животе и спине перед месячными. Врачи предположили, что у нее инфекция мочевыводящих путей, однако лечение не избавило ее от симптомов.

Спустя два года девушка попала к новому врачу, и в октябре 2022 года у нее диагностировали агрессивную форму рака яичников.

Опухоль на одном из яичников по размеру была сравнима с головой младенца, а рак уже поразил желудок. Ей пришлось удалить яичники и матку. Из-за этого в 26 лет у девушки началась менопауза.

Обследования не обнаружили признаков рака, то есть Сара находится в ремиссии. Однако риск рецидива составляет 80%, поэтому девушке приходится принимать подавляющие гормоны препараты. Они вызвали боли в костях, усталость, выпадение волос и увеличение веса у девушки.

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