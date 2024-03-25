Ученые предупредили о хрупкости здоровья сердца

Исследование 3,8 миллиона пациентов показало, что люди с плохим здоровьем сердца в 40 лет могут улучшить его и снизить свои риски болезней. Об этом сообщает Американская кардиологическая ассоциация (AHA).

Ученые проанализировали данные 3,8 миллиона людей из Южной Кореи, которые не страдали от сердечно-сосудистых заболеваний или болезней почек. 62,8% из них были мужчинами, средний возраст участников составил 31 год.

У людей с идеальным здоровьем сердца в 40 лет на 65% реже развивались инсульты, болезни почек, сердца или сосудов. Они составили 1% от общего числа участников, а через несколько лет у половины из них ухудшилось здоровье сердца. Это подчеркивает хрупкость здоровья и важность усилий по здоровому образу жизни даже у молодых людей без жалоб.

Более того, люди, у которых было плохое здоровье сердца, но они его улучшили (до высокого уровня), также снизили риски хронических заболеваний почек и сердца. Это означает, что любые усилия по улучшению и сохранению здоровья важны и полезны.

Идеальным считалось здоровье людей, которые соответствовали шести требованиям по шкале Life's Simple 7. Этот опросник содержит семь показателей, однако авторы не учитывали один из них: диету участников исследования. Другие показатели включают: курение, наличие ожирения, уровень физической активности, содержание холестерина и сахара в крови и уровень кровяного давления.

Предыдущие исследования упускали из виду важность здорового образа жизни у молодых людей из-за более низкого краткосрочного риска сердечно-сосудистых и почечных заболеваний. Авторы работы также подчеркнули, что болезни почек и сердца часто сосуществуют или увеличивают вероятность друг друга. Поэтому важно предотвращать их вместе.

Ранее был найден мощный фактор риска болезней сердца.