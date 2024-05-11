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В Эчмиадзине перед визитом Пашиняна задержали потенциальных протестующих

В Эчмиадзине полиция задержала потенциальных протестующих перед визитом Пашиняна

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

В армянском Эчмиадзине полиция задержала потенциальных участников протеста перед визитом в город премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает онлайн ресурс Yerevan.Today.

«Рано утром в полицейское отделение были доставлены потенциальные участники акции протеста в Эчмиадзине, чтобы не допустить срыва посещения Пашиняном школы», — пишут журналисты.

По данным ресурса, Пашинян планирует посетить школу №7. Проведение акции протеста объявили заранее. Из-за этого во дворе школы много представителей спецподразделений полиции.

10 мая в Ереване прошла акция протеста с требованием отставки Пашиняна, а также против делимитации границы республики с Азербайджаном. Акцию возглавил председатель Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

В ходе митинга на площади Республики в Ереване Галстанян заявил, что процесс импичмента премьер-министра Никола Пашиняна займет не более нескольких дней.

Ранее Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением.

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