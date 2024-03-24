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Воссоздано лицо женщины-«вампира» из Италии XVI века

OrtogOnline: лицо итальянской женщины-«вампира» было реконструировано

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Cicero Moraes/OrtogOnline

Международная группа археологов смогла восстановить лицо женщины, которая была погребена в XVI веке в Италии как вампирша. Исследование было опубликовано в журнале OrtogOnline.

В 2006 году во время археологических раскопок на острове Лаццаретто Нуово в Венецианской лагуне было обнаружено тело с кирпичом во рту. Этот остров стал последним пристанищем для многих людей, умерших во время вспышки чумы в 1576 году. В то время в Европе наблюдался всплеск вампирской истерии, когда люди искали сверхъестественные существа, ответственные за смертельные болезни.

Анализируя останки женщины, исследователи пришли к выводу, что кирпич был помещен в ее рот намеренно, чтобы предотвратить ее способность магическим образом распространять чуму через укусы других жертв. Дальнейший анализ костей показал, что женщина прожила более 60 лет и питалась в основном овощами и зерновыми, что указывает на ее низкий социальный статус.

Чтобы реконструировать лицо женщины, исследователи сначала создали модель черепа, используя измерения и проекции реального черепа. Затем эта модель была дополнена в цифровом виде путем преобразования компьютерной томографии лица современного человека, чтобы соответствовать контурам древнего черепа.

Ранее археологи нашли на дне Средиземного моря древнейшие каноэ.

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