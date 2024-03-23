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В Австралии кашалоты отбились от косаток фекальными бомбами

ABC: люди стали свидетелями необычного способа защиты китов от хищников

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Global Look Press

У побережья Западной Австралии морские биологи смогли наблюдать хитроумную стратегию кашалотов, оборонявшихся от нападения косаток. Киты выпустили в сторону хищников огромные пузыри фекалий, сообщает канал ABC News Australia.

По словам ученых, кашалоты прибегли редкому методу, называемому «защитной дефекацией». Сначала исследователи приняли темное вещество в воде за кровь, но позже выяснилось, что это были испражнения. Поскольку рацион этого вида китов в основном состоит из кальмаров, их экскременты имеют красноватый оттенок.

Биологи отметили, что кашалоты не просто выбросили в воду содержимое своих кишечников, но и направили облака нечистот в сторону косаток ударами хвостов.

Фекальная атака оказалась успешной, и косатки были вынуждены уплыть в поисках чистой воды.

Специалисты уточнили, что косатки обычно не нападают на кашалотов из-за большой разницы в размерах — кашалоты достигают длины в 20 метров и веса до 50 тонн, тогда как средние размеры косатки составляют 6-8 метров при массе от двух до 10 тонн.

Ранее в Новой Зеландии большая белая акула откусила голову карликовому кашалоту на глазах у людей, пытавшихся помочь киту.

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