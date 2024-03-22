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В Китае раскопали гробницы с оружием и реликвиями эпохи Воюющих царств

CSSN: в провинции КНР Хубэй найдено 500 артефактов возрастом 2200 лет

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kaogu.cssn.cn

Китайские археологи обнаружили крупное захоронение эпохи Воюющих царств, чей возраст составляет 2200 лет. Они нашли более 500 предметов, включая мечи, медные треножники, ритуальные сосуды, керамику, украшения из нефрита и целую колесницу со скелетами двух лошадей. Исследование опубликовано на портале Сети социальных наук Китая (CSSN).

Реликвии оказались в 174 гробницах, построенных между 478 и 221 годами до нашей эры. Сами захоронения находятся в деревне Дэнчэн, ставшей районом города Саянъян в провинции Хубэй.

По словам ученых, находки относятся к периоду феодальной раздробленности, когда на территории современного Китая существовало семь древних государств — Цинь, Хань, Вэй, Чжао, Ци, Чу и Янь. Их правители боролись друг с другом за господство. Многолетняя междоусобица завершилась победой страны Цинь и воцарением первого императора Китая Цинь Шихуанди.

Археологи надеются, что обнаруженные реликвии позволят больше узнать о государстве Чу, которое изначально имело особую культуру и свой язык. Но в 4-3 веках до нашей эры страна решила заимствовать культуру своих северных соседей, полностью отказавшись от своей идентичности. В результате до наших дней дошло лишь несколько слов на языке чу.

Ранее в Китае нашли три роскошные гробницы возрастом 800 лет.

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