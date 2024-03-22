Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Историки нашли утерянное письмо малоизвестной сестры Уильяма Шекспира

SQ: документ XVII века пролил свет на личность младшей сестры Шекспира Джоан

close
100%
dailymail.co.uk

Британские ученые из Бристольского университета обнаружили утерянное письмо, чьим автором, предположительно, была младшая сестра великого английского драматурга Уильяма Шекспира Джоан Шекспир. Несмотря на близкое родство со знаменитым автором, о его близкой родственнице почти ничего не известно. Исследование опубликовано в научном журнале Shakespeare Quarterly (SQ).

Документ представляет собой религиозный трактат, автор которого клянется в преданности католической вере. Долгое время авторство этого текста приписывалось отцу Уильяма Шекспира Джону.

Другие историки считали рукопись подделкой. Впоследствии специалистам удалось доказать, что материал в действительности был переводом на английский итальянского произведения «Последняя воля и завещание души», а его автором оказался никто иной как Джоан Шекспир.

Джоан Шекспир была на пять лет младше своего знаменитого брата. Она вышла замуж за бедного торговца и родила четырех детей. Впоследствии Джоан на 30 лет пережила и супруга, и Уильяма Шекспира, дожив до 77 лет.

Ранее историки выяснили причину массовых гонений на ведьм в Англии XVII века.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами