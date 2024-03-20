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Астрономы нанесли более 1 млн черных дыр на крупнейшую 3D-карту Вселенной

TAJ: составлена карта распределения темной материи в космосе

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NASA

Международная команда астрофизиков создала трехмерную карту космоса с 1,3 млн квазаров — сверхмассивных черных дыр в центрах галактик, окруженных ярко светящимся веществом. Эта схема показывает, где находится темная материя во Вселенной. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

«Этот каталог квазаров отличается от всех предыдущих каталогов тем, что он дает нам трехмерную карту самого большого в истории объема Вселенной», — отметил соавтор работы, специалист Центра вычислительной астрофизики Института Флэтайрон в Нью-Йорке Дэвид Хогг.

Этот объем, откалиброванный по постоянной Хаббла, которая описывает расширение Вселенной, составляет 7,67 кубических гигапарсеков (парсек — 3,26 световых года, а гигапарсек — миллиард парсеков или 25 миллиардов кубических световых лет).

В основе нового инструмента лежат данные космической обсерватории Gaia. Сравнив карту с космическим микроволновым фоном, ученые сумели приблизительно оценить распределение и плотности материи в космическом пространстве.

Научная группа также сравнила распределение и плотность темной материи на своей карте с температурными колебаниями в реликтовом излучении, которые отражают распределение и плотность материи, когда Вселенной было всего 379 тыс. лет.

Они обнаружили, что области карты по плотности примерно соответствуют тому, что наблюдается в реликтовом излучении. При дальнейшем уточнении, которое станет возможным по мере поступления новых данных от Gaia, карта позволит лучше определить параметры реликтового излучения.

Ранее ученые-любители с помощью ИИ сумели открыть 430 тыс. новых галактик.

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