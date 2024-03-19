Прогулки оказались спасением от последствий одиночества для душевного здоровья

Немецкие ученые из Гейдельбергского университета доказали, что занятия физической активностью могут смягчить последствия социальной изоляции для психического здоровья человека. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Mental Health (NMH).

Мотивацией новой работы стала растущая общественная проблема социальной изоляции и одиночества, которая еще больше усугубилась пандемией COVID-19. Одиночество считается одной из главных причин преждевременного ухода из жизни, поскольку его эффект сравним с ожирением, злоупотреблением спиртным или выкуриванием 15 сигарет в день.

В исследовании приняли участие 317 здоровых молодых людей в возрасте 18–28 лет, неделю находившихся под наблюдением. Чуть позже был проведен более длительный эксперимент с выборкой из 30 человек в возрасте 18-63 лет, наблюдавшихся в течение шести месяцев. Всех добровольцев оснастили акселерометрами для измерения физической активности.

Ученые обнаружили, что час умеренной физической активности, эквивалентной ходьбе со скоростью пять километров в час, может эффективно противодействовать негативным последствиям пребывания в одиночестве. Положительное влияние физической активности на настроение постоянно наблюдалось в обеих исследовательских группах.

Изучение процессов в мозге испытуемых с помощью МРТ также показало, что лучшую реакцию на физическую активность показали люди с нейробиологической предрасположенной к одиночеству и депрессии.

«Ключевой вывод нашего исследования заключается в том, что физическая активность может быть осуществимой и эффективной стратегией смягчения неблагоприятного воздействия одиночества на эмоциональное благополучие в повседневной жизни», — отметили исследователи.

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