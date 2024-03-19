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В РАН заявили, что отказ ЦЕРН от работы с РФ негативно повлияет на науку

Институт РАН: отказ ЦЕРН от работы с Россией негативно повлияет на исследования

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Приостановка сотрудничества ЦЕРН (Европейской организации по ядерным исследованиям) с Россией негативно скажется на научных исследованиях как самой организации, так и российских научных институтов. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН подчеркнули, что решение ЦЕРН отказаться от сотрудничества с Россией является политическим.

«Это решение негативно повлияет на научные исследования и ЦЕРН, и научных институтов РФ. В настоящее время идет процесс передачи дел нашим коллегам из разных стран-участниц ЦЕРН, который должен завершиться к ноябрю 2024 года. Вопрос дальнейшего сотрудничества не обсуждается», — отметили в пресс-службе ИЯФ СО РАН.

В январе 2023 года британская газета The Guardian рассказала, что ученые ЦЕРН не могли договориться, как указывать российских и белорусских исследователей в качестве соавторов их научных работ о Большом адронном коллайдере и указывать ли их вообще.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

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