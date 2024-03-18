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Арехологи нашли в Турции надпись с наставлениями загадочного царя

Arkeonews: в Турции найден рельеф с наставлениями Антиоха I

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Anatolian Archeology

В Турции найдена 2100-летняя надпись: «Антиох Коммагенский призывает людей подчиняться и уважать закон». Об этом сообщает Arkeonews.

Рельефные скульптуры нашли в 2023 году жители турецкого села. Они сообщили об этом в музей, и ученые из Оксфордского и Пизанского университетов приехали, чтобы осмотреть ее. Из-за пересеченной местности и крутых скалистых склонов найденные артефакты были доставлены по воздуху в город Перре с помощью военного вертолета и веревок.

В надписях содержались заявления, сделанные царем Антиохом I. Он призывал народ «повиноваться и уважать закон». На оборотной стороне находится рельеф с изображением Антиоха I и Митридата I.

Антиох I (69–34 до н. э.) правил царством Коммагеной. Он принадлежал к армянской династии Ервандидов, был наполовину греком и наполовину иранцем и заявлял, что происходит от царя Дария I. Коммагена существовала с 163 г. до н.э. до 72 г. н.э., когда она стала частью римской провинции — Сирии. Могила Антиоха I находится на вершине горы Немрут.

Ученые считают, что обнаруженная ими надпись прольет свет на историю человечества и Коммагены.

Ранее в Египте спустя почти столетие удалось собрать статую Рамсеса II.

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