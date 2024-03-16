Ученые обнаружили две новые бактерии, способные выжить на Марсе

Международная группа ученых из Германии, Франции, Чили и других стран обнаружила две новые бактерии, обитающие в экстремальной среде высокогорных озер Чили — условиях, напоминающих ранний Марс. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Proteome Research (JPR).

Специалисты совершили открытие благодаря созданному ими методу более точной идентификации микробов-экстремофилов. Способ основан на анализе фрагментов белка, а не на изучении генетического материала микроорганизмов.

Исследователи начали свои поиски с образцов воды из пяти высокогорных андских озер на высоте более 3,7 километра. Из взятых проб ученые культивировали 66 микробов. Затем они изучили специфические фрагменты белков, известные как пептиды, для создания пептидных шаблонов и поиска микроорганизмов с нужными свойствами.

С помощью метода специалисты идентифицировали два потенциально новых типа экстремофилов.

По словам команды, с помощью профилирования белков ученые смогут как идентифицировать внеземную жизнь, так и лучше изучать биоразнообразие на нашей планете.

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