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Врач рассказала, как облегчить симптомы сезонной аллергии

Healthnews: для облегчения симптомов сезонной аллергии нужно часто принимать душ

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Американский аллерголог и иммунолог Кара Вада рассказала изданию Healthnews, что для облегчения симптомов аллергии на пыльцу растений нужно как можно чаще принимать душ и стараться держать окна закрытыми.

Сезонная аллергия или «поллиноз» — это реакция организма на цветение и пыление растений. Наиболее частой причиной сезонной аллергии является пыльца деревьев. Объясняется это тем, что деревья растут повсеместно и «пылят» на более далекие расстояния.

Чтобы защититься от пальцы, аллерголог посоветовала держать окна закрытыми. Также специалист порекомендовала принимать душ после каждого выхода на улицу, чтобы смыть частицы аллергенов с кожи и волос.

Другим способом снижения вероятности обострения аллергии является планирование маршрута прогулок, пробежек и других видов активности при нахождении вне дома. Вада рассказала, что для этой цели можно воспользоваться специальными мобильными навигационными инструментами, отображающими на карте насаждения растений-аллергенов. С их помощью можно построить маршрут, позволяющий безопасно передвигаться по улице.

Ранее стало известно, могут ли изменения в питании ослабить сезонную аллергию.

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