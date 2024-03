Ученые обнаружили червей с неуязвимой для радиации Чернобыля ДНК

University of Turku

Ученые из Нью-Йоркского университета в США обнаружили, что многолетний радиационный фон Чернобыльской зоны отчуждения почти не влияет на ДНК крошечных червей-нематод вида Oscheius Tipulae (O. Tipulae). Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Согласно предыдущим изысканиям, другие растения и животные, обитающие вблизи Чернобыльской АЭС на севере Украины, физически и генетически отличаются от своих сородичей, населяющих другие места. Это связано с многолетним воздействием радиации на их геномы, вызывающим различные мутации.

Исследователи изучили нематод, собранных в Чернобыльской зоне отчуждения в ходе экспедиции в 2019 году, а затем замороженных для длительного хранения. Специалисты секвенировали геномы чернобыльских O. Tipulae и сопоставили их с ДНК O. Tipulae из прочих частей мира.

Ни один из анализов не выявил признаков радиационного повреждения геномов червей из Чернобыля.

По словам ученых, такая устойчивость объясняется приспособленностью этих беспозвоночных к жизни в экстремальных условиях.

Исследователи отметили, что изучение реакций простых организмов на радиоактивные мутагены позволяет лучше понять природу индивидуальной стойкости некоторых людей к мутациям.

Ранее ученые выяснили, что дикие собаки из Чернобыльской зоны отчуждения обладают уникальной структурой генома.