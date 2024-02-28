Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Спутник NASA едва не столкнулся с военным российским аппаратом на орбите

NASA: спутник TIMED прошел рядом с российским зондом-разведчиком «Космос 2221»

close
100%
Depositphotos

Действующий спутник NASA TIMED избежал столкновения с неисправным российским аппаратом «Космос 2221» в околоземном пространстве. Два объекта разминулись на расстоянии 600 километров над Землей. О несостоявшемся инциденте сообщили на официальном сайте NASA.

Зонд «Космос 2221» был запущен в 1992 году для обеспечения работы сети радиотехнической разведки «Целина-Д» и к настоящему времени вышел из строя. Его масса составляет две тонны.

Аппарат TIMED (название расшифровывается как «Термосфера, Ионосфера, Мезосфера, Энергетика и Динамика») участвует в одноименной миссии NASA по изучению влияния Солнца и человеческой деятельности на ионосферу Земли. Эта зона служит своего рода воротами, где энергия Солнца впервые попадает в земную окружающую среду.

В NASA отметили, что при столкновении оба космических корабля превратились бы в большое облако высокоскоростных обломков, способное вызвать целый каскад катастрофических аварий на орбите.

В космическом агентстве уточнили, что оба аппарата не имели возможности маневрировать, поэтому потенциально опасную ситуацию не удалось предотвратить заранее.

Ранее европейский спутник размером с пассажирский автобус упал в Тихий океан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами