Спутник NASA едва не столкнулся с военным российским аппаратом на орбите

Действующий спутник NASA TIMED избежал столкновения с неисправным российским аппаратом «Космос 2221» в околоземном пространстве. Два объекта разминулись на расстоянии 600 километров над Землей. О несостоявшемся инциденте сообщили на официальном сайте NASA.

Зонд «Космос 2221» был запущен в 1992 году для обеспечения работы сети радиотехнической разведки «Целина-Д» и к настоящему времени вышел из строя. Его масса составляет две тонны.

Аппарат TIMED (название расшифровывается как «Термосфера, Ионосфера, Мезосфера, Энергетика и Динамика») участвует в одноименной миссии NASA по изучению влияния Солнца и человеческой деятельности на ионосферу Земли. Эта зона служит своего рода воротами, где энергия Солнца впервые попадает в земную окружающую среду.

В NASA отметили, что при столкновении оба космических корабля превратились бы в большое облако высокоскоростных обломков, способное вызвать целый каскад катастрофических аварий на орбите.

В космическом агентстве уточнили, что оба аппарата не имели возможности маневрировать, поэтому потенциально опасную ситуацию не удалось предотвратить заранее.

Ранее европейский спутник размером с пассажирский автобус упал в Тихий океан.