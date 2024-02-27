Ученые нашли гигантские подводные вулканы у берегов Южной Америки

Исследователи из Океанического института Шмидта в США обнаружили и нанесли на карты четыре подводные горы в глубоком море у берегов Перу и Чили. Высота самой большой из них достигает 2,68 километра. Статья опубликована на портале LiveScience.

Другие пики оказались высотой 1591 метр, 1644 метра и 1873 метра соответственно. Открытие сделали в ходе научной экспедиции на судне Falkor, принадлежащем институту Шмидта.

По словам ученых, подводные горы оказались потухшими вулканами. Они настолько массивны, что создают гравитационные аномалии, которые можно обнаружить с помощью спутников.

«Изучение гравитационных аномалий — это причудливый способ изучать рельеф Земли, и когда мы это сделали, то нашли очень большие подводные горы», — отметил ведущий специалист экспедиции Джон Фулмер.

Несмотря на впечатляющие размеры обнаруженных пиков, они не стали рекордсменами. На сегодня самой большой подводной горой в мире признан спящий вулкан Мауна-Кеа на Гавайях. Совокупная высота его подводной и надводной частей составляет 10,2 километра, что почти на полтора километра выше Эвереста.

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