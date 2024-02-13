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Планетологи выяснили, где могла существовать жизнь на Марсе

NatAstro: вулканические озера на юге Марса в прошлом могли стать колыбелью жизни

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ESA

Международная группа планетологов из Китая и США обнаружила места потенциального существования жизни на древнем Марсе. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Речь идет о вулканическом регионе Эридания размером примерно с земной Аравийский полуостров в южном полушарии планеты.

«В крупных бассейнах этого региона когда-то располагалась система озер, известная как палеоозеро Эридания, глубина которого составляла около мили. Долгоживущие вулканические источники рядом с водоемом могли питать гидротермальные системы и способствовать развитию жизни», — отметил один из авторов исследования, планетарный геолог Астер Корват.

По словам ученого, спутниковая спектроскопия Эридании показала, что расположенные там породы по составу отличаются от других участков марсианской коры. Скорее всего, это стало следствием постепенного проникновения воды в недра планеты. Аналогичные процессы в прошлом происходили на Земле.

Согласно одной из теорий, на нашей планете жизнь зародилась вокруг геотермальных источников в пористых породах. Планетологи отметили, что нечто подобное могло случиться и на Марсе.

Ранее ученые назвали наиболее перспективные места для появления внеземной жизни в Солнечной системе.

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