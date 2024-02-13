«Прогресс МС-24» отстыковался от МКС

Грузовое судно «Прогресс МС-24» успешно отстыковалось от российского модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС) с целью освобождения места для следующего грузового корабля. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Предполагается, что в 8:16 по московскому времени будут активированы тормозные двигатели «Прогресса». Затем корабль сойдет с орбиты и войдет в плотные слои атмосферы. Большая часть «Прогресса МС-24» сгорит в атмосфере, а несгораемые элементы его конструкции упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Грузовое судно находилось на МКС с 25 августа 2023 года. Оно доставило около 2,5 тонны грузов на станцию. За полгода двигатели «Прогресса» использовались для выполнения восьми коррекций орбиты станции, включая одну внеплановую, чтобы избежать космического мусора.

На место «Прогресса МС-24» будет пристыковано судно «Прогресс МС-26». Его запуск с космодрома Байконур запланирован на 15 февраля, а стыковка с МКС ожидается 17 февраля.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.