Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Немецкие ученые расшифровали кушанскую письменность

Transactions of the Philological Society: древняя кушанская письменность расшифрована на 60%

close
100%
PA/Daily Express

Ученые из Кельнского Университета в Германии смогли расшифровать 60% кушанской письменности, которая была оставлена древней Кушанской империей в Центральной Азии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Transactions of the Philological Society.

Кушанское царство — основанное кушанами древнее государство на территории современной Средней Азии, Афганистана, Пакистана, Северной Индии, период расцвета приходится приблизительно на 105—250 годы н. э. Государство имело дипломатические связи с Римом, Персией и Китаем.

После распада империи остались множество надписей, которые ученые уже долгое время пытались расшифровать. Открытие двуязычной надписи в ущелье Алмоси на северо-западе Таджикистана в 2022 году послужило ключом к расшифровке. Это событие стало стимулом для ученых пересмотреть подходы к проблеме и вновь взяться за анализ.

По словам исследователей, дешифровка кушанской письменности открывает новую главу в изучении истории и культуры Центральной Азии.

Ранее ученые определили причину технологической революции каменного века.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами