Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Роскосмосе» анонсировали примерные сроки первого запуска ракеты «Ангара»

Борисов: первый полет «Ангары» с Восточного возможен в начале апреля 2024 года

close
100%
Роскосмос

Первый запуск тяжелой ракеты «Ангара» на твердожидкостном топливе с космодрома Восточный может состояться в апреле 2024 года. С таким заявлением выступил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, чьи слова передает РИА Новости.

«Мы готовы, наверное, в первой декаде апреля осуществить пуск «Ангары», — сказал он в ходе пленарного заседания Королевских чтений.

По словам Борисова, ракета уже находится на Восточном с разгонным блоком, строительные работы закончены на 99%, также завершаются комплексные испытания.

«Это будет <...> новая страничка в развитии современного российского космодрома Восточный», — убежден глава «Роскосмоса».

В сентябре в холдинге «Российские космические системы» (РКС), входящем в госкорпорацию «Роскосмос», сообщили, что на российском космодроме «Восточный» в Амурской области завершается создание наземного комплекса средств для измерений, сбора и обработки информации, предназначенного для выведения на орбиту ракеты-носителя «Ангара-А5».

Ранее Путин рассказал, что лично выбрал место для космодрома Восточный.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами