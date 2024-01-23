В «Роскосмосе» анонсировали примерные сроки первого запуска ракеты «Ангара»

Первый запуск тяжелой ракеты «Ангара» на твердожидкостном топливе с космодрома Восточный может состояться в апреле 2024 года. С таким заявлением выступил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, чьи слова передает РИА Новости.

«Мы готовы, наверное, в первой декаде апреля осуществить пуск «Ангары», — сказал он в ходе пленарного заседания Королевских чтений.

По словам Борисова, ракета уже находится на Восточном с разгонным блоком, строительные работы закончены на 99%, также завершаются комплексные испытания.

«Это будет <...> новая страничка в развитии современного российского космодрома Восточный», — убежден глава «Роскосмоса».

В сентябре в холдинге «Российские космические системы» (РКС), входящем в госкорпорацию «Роскосмос», сообщили, что на российском космодроме «Восточный» в Амурской области завершается создание наземного комплекса средств для измерений, сбора и обработки информации, предназначенного для выведения на орбиту ракеты-носителя «Ангара-А5».

Ранее Путин рассказал, что лично выбрал место для космодрома Восточный.