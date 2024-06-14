СК завел дело по факту взрыва машины начальника штаба воинской части

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство начальника штаба — первого заместителя командира воинской части Вадима Собеского после взрыва его машины. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия с целью установления обстоятельств возгорания автомобиля военного.

Вадим Собеский ехал на своей Volvo, когда авто внезапно зашипело и начало дымить. Сообщалось, что офицер успел покинуть транспортное средство до того, как оно взорвалось.

На место пожара приехали силовики и экстренные службы. Предполагается, что причиной взрыва стала неисправность в газовом оборудовании.

До этого во Владивостоке взорвался и сгорел автомобиль, припаркованный у клинической больницы №2. Пламя быстро охватило автомобиль и полностью его уничтожило. Пожар ликвидировали прибывшие на место происшествия пожарные.

Ранее в Петербурге на площадке рядом с жилым домом взорвался и загорелся автомобиль.