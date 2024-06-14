Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что Россия мощная страна с колоссальными перспективами

Путин: Россия — мощная и многообразная страна с колоссальными перспективами

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия — мощная и многообразная страна с колоссальными перспективами. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев», передает ТАСС.

Таким образом он отреагировал на слова Артема Жоги, который был сопредседателем его предвыборного президентского штаба. Он рассказал, что во время кампании проехал треть страны и поговорил со множеством людей.

«Знакомство с такой страной, как наша, впечатляет. Мы живем где-то на малой Родине и не совсем представляем <...> в какой стране мы живем, какая она огромная, <...> многообразная, интересная, мощная», — отметил Путин.

Он добавил, что перспективы у России колоссальные.

Также в ходе своего выступления Путин заявил, что Россия непобедима, ведь ее многонациональный народ чувствует себя семьей. Кроме того, Путин назвал обеспечение государства кадрами важнейшей задачей дня.

Ранее Путин назвал священное слово для всех народов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами