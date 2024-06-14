Путин заявил, что Россия мощная страна с колоссальными перспективами

Россия — мощная и многообразная страна с колоссальными перспективами. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев», передает ТАСС.

Таким образом он отреагировал на слова Артема Жоги, который был сопредседателем его предвыборного президентского штаба. Он рассказал, что во время кампании проехал треть страны и поговорил со множеством людей.

«Знакомство с такой страной, как наша, впечатляет. Мы живем где-то на малой Родине и не совсем представляем <...> в какой стране мы живем, какая она огромная, <...> многообразная, интересная, мощная», — отметил Путин.

Он добавил, что перспективы у России колоссальные.

Также в ходе своего выступления Путин заявил, что Россия непобедима, ведь ее многонациональный народ чувствует себя семьей. Кроме того, Путин назвал обеспечение государства кадрами важнейшей задачей дня.

Ранее Путин назвал священное слово для всех народов России.