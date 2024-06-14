Лось выгнал детей с игровой площадки в Петербурге

В Петербурге 83 ребенка эвакуировали с игровой площадки из-за лося. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 14 июня на расположенной около Приморского шоссе детской летней базе в поселке Серово Курортного района. На игровую площадку через дыру в заборе пробрался лось, который напугал воспитанников и педагогов. Сотрудники воспользовались тревожной кнопкой.

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, которые эвакуировали с игровой площадки в безопасное место 83 ребенка. Наряд обследовал территорию летней базы и установил, что лось скрылся в лесу. После себя дикое животное оставило лишь порванную металлическую сетку в одной из секций забора со стороны леса и ручья.

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