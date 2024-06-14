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Названо количество делегаций, которые примут участие в конференции по Украине

100 делегаций примут участие в конференции по Украине 15‑16 июня в Швейцарии

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Denis Balibouse/Reuters

100 делегаций, в том числе 57 глав государств, примут участие в «мирном саммите» по Украине. Об этом сообщается на сайте Федерального совета Швейцарии.

Отмечается, что конференцию откроет президент Конфедерации Виола Амерд.

«В конференции примут участие 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств из всех регионов мира», — говорится в сообщении.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. В числе его требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан, соблюдение Устава ООН, противодействие экоциду и другое.

Мирная конференция по Украине состоится в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Согласие на участие в ней дали 93 государства, но затем 15 отказались. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Швейцария не сможет стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту, так как настроена недружелюбно по отношению к РФ.

Ранее историк заявил о перехвате Путиным информационной повестки Запада.

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