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Булыкин назвал двух главных фаворитов Евро

Булыкин: основные фавориты Евро – французы с англичанами

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Dylan Martinez/Reuters

Знаменитый отечественный нападающий, экс-игрок сборной России, а также отечественных и иностранных клубов, включая немецкий «Байер» и «Аякс» из Нидерландов, Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о главных фаворитов стартующего в Германии чемпионата Европы. Специалист назвал целый ряд сильных сборных, но все же выделил две из них, которые считает главными претендентами на победу.

«Англия, Франция, Германия, Португалия, Италия, Испания – это те гранды, которые будут являться фаворитами. Для меня есть еще и теневые фавориты. Это голландцы, бельгийцы и хорваты. Посмотрим, конечно, как они выступят, но я думаю, что основные будут французы с англичанами», — считает Булыкин.

В матче открытия чемпионата Европы в Мюнхене Германия сыграет с командой Шотландии. Англия выступит в группе С со Словенией, Данией и Сербией, а Франция в группе D сыграет с Польшей, Нидерландами и Австрией. По итогам групповой стадии в плей-офф выйдут по две лучшие команды каждой из шести групп, а также четыре сборные, занявшие третьи места и набравшие при этом больше очков.

Ранее экс-игрок Булыкин заявил, что в Германии все ждут успеха на домашнем чемпионате Европы.

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