Число пострадавших при обрушении подъезда в Шебекино выросло до семи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Количество раненых увеличилось до семи. Четверых доставляют в медицинские учреждения, трое от госпитализации отказались, им оказана медицинская помощь на месте», — написал он.

Организована работа около 50 единиц тяжелой техники, добавил глава региона.

Днем 14 июня ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате чего обрушился подъезд многоквартирного дома. Очевидцы сняли на видео первые минуты после попадания снаряда в дом. Запись опубликовал Telegram-канал «Белгород №1».

Гладков также заявлял, что спасатели достали из-под завалов двух жителей, еще двое спасены с пятого этажа помощью лестницы.

Ранее сообщалось, что под завалами обрушившегося подъезда в Шебекино были слышны крики детей.