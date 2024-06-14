Семин поздравил Галицкого с переходом Сафонова в «ПСЖ»

В переходе вратаря сборной России Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен» велика заслуга владельца футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого. Об этом в интервью изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил бывший главный тренер российской национальной команды Юрий Семин.

«Я бы не сказал, что это самый громкий трансфер российского игрока в Европу. А разве не громкий переход в Сан-Себастьян Захаряна? Саша Головин в «Монако» когда переходил? Тоже громкий переход. Нужно поздравить «Краснодар», академию, которая воспитала голкипера. Поздравить Галицкого, который как раз содержит клуб и уделяет громадное внимание. Это большой успех», — сказал Семин.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0.

Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны. При этом сообщалось, что у него возникли проблемы с получением рабочей визы Франции. Тем не менее в пятницу, 14 июня, «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Сафоновым до 2029 года.

Ранее тренер Билялетдинов заявил, что Сафонов получит в «ПСЖ» шансы играть.